Luva de Pedreiro indica término de namoro com moça grávida ao citar pensão: 'Sou inamorável'

Aparentemente chegou ao fim o namoro entre Luva de Pedreiro e Távila Gomes. O influencer, que terá um filho com a bióloga, publicou um vídeo nas redes sociais onde indicou o fim do relacionamento.



“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”, cravou Luva de Pedreiro em live no Instagram, acendendo boatos de que teria terminado com a moça.



Iran Ferreira, nome de Luva, e Távila estavam juntos há alguns meses e chegaram a morar juntos. O namoro era mantido no sigilo até que, recentemente, Távila fez uma declaração de amor ao namorado no Instagram e começou a falar abertamente sobre a relação.