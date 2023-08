Madonna comemora retomada de turnê após internação por infecção bacteriana: 'Muito em breve'

A cantora Madonna falou pela primeira vez sobre a sua turnê, a Celebration Tour, após a internação por infecção bacteriana e comemorou a retomada, que ocorre muito em breve. A artista se apresentaria nos Estados Unidos a partir de julho, mas teve de adiar o início da turnê. "Toda arrumada e sem nenhum lugar para ir", escreveu Madonna em que aparecia produzida em uma sequência de fotos. "Mas em breve, muito em breve, estarei viajando para encontrar vocês", completou ela, com uma hashtag com o nome da turnê.

A cantora se pronunciou pela primeira vez sobre a hospitalização no início de julho, quando comentou sobre as novas datas para as apresentações. Ela teve de ser internada na UTI em junho, o que a obrigou a adiar a Celebration Tour.