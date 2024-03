CLIMÃO

Madonna cometa gafe e reclama com fã cadeirante por estar sentado; veja vídeo

Do palco, a diva pop gritou apontando para o fã: “Ei, você! Sim, você [...] O que você está fazendo sentado aí? O que está ganhando sentado assim?”. Ao se aproximar da beira do palco e com as luzes voltadas para a plateia, Madonna percebeu o erro e ficou calada.