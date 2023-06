Madonna é internada na UTI e adia turnê internacional

A cantora Madonna está internada na UTI com uma infecção bacteriana. A informação foi repassada pelo seu empresário, Guy Oseary, nesta quarta-feira (28). O quadro de saúde fez a turnê "Celebration" ser adiada.



"No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", escreveu ele no Instagram.