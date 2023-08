Mãe de Larissa Manoela tem perfil no Instagram invadido por hackers

Mãe de Larissa Manoela será investigada. Crédito: SBT

Em meio à polêmica do dinheiro de Larissa Manoela, além do patrimônio, a mãe da artista, Silvana Taques, de 52 anos, teve o perfil do Instagram invadido nesta quinta-feira (24).



Na legenda de uma foto dela com o marido, Gilberto Elias, de 56, os golpista prometiam grande retorno financeiro de forma rápido, fácil e com uma possibilidade de enriquecer.

"Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: 'QUERO INVESTIR'", dizia a publicação, que ficou no ar por uma hora.

Silvana Taques tem perfil invadido. Crédito: Instagram

Após conseguir recuperar o controle da conta pessoal, a mãe de Larissa privou o perfil no Instagram. Além do feed da rede social, os seguidores também receberam mensagens dos golpistas falando que a pedagoga estaria indicando investimento seguro.

"Bom dia, venho indicar para vocês um investimento 100% seguro, no qual me responsabilizo totalmente, segue informações nos próximos stories. Para mais informações me chamem no direct, não vou responder outros assuntos além do investimento", escreveram.