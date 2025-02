FOLIA

Mãeana e Bem Gil serão os reis do bloco Os Mascarados no Carnaval

Casal receberá o título de Nanda Costa e Lan Lanh

Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 09:23

Rei e a Rainha serão os anfitriões ao lado do cantor Tatau Crédito: Divulgação

Mãeana e Bem Gil serão os reis no desfile do bloco Os Mascarados pelo Carnaval de Salvador, em 27 de fevereiro, no Circuito Dodô. O Rei e a Rainha serão os anfitriões ao lado do cantor Tatau, que assume o comando do trio, e da cantora Margareth Menezes, homenageada pelo bloco.>

O título de realeza será repassado pela atriz Nanda Costa e Lan Lanh. “O primeiro carnaval da Bahia que Bem me trouxe pra curtir foi no baile dos mascarados em 2011, a ideia já me encantava e o bloco me encantou mais ainda", relembra Mãeana. O bloco tem o conceito de promover um desfile pipoca com foliões fantasiados e livres de cordas.>

"Não consigo nem mensurar o que significa esse convite. Consagra nosso amor, nossa mudança para essa cidade que nos recebeu tão bem", celebra. >

Ao lado de Bem, Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, vem se despontando no mercado nacional com uma música pop, inspirada na mistura da bossa nova de João Gilberto com o piseiro de João Gomes. O tropicalismo e o feminino também são referências no trabalho da cantora carioca, ex-vocalista do grupo Tono, que a projetou para carreira solo. >

Já Bem Gil é cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-instrumentista. Além de ter participado da banda Tono, Bem recebeu muitos elogios da crítica pelo álbum Doc Coadjuvista, no qual se destaca sua parceria com Moreno Veloso e parceria nos vocais com Mãeana. >