STREAMING

'Mafalda' na Netflix: série animada propõe descoberta de clássico de quino a novas gerações

A amada personagem dos quadrinhos do argentino Quino, Mafalda, se tornará uma animação da Netflix, produzida por Juan José Campanella e anunciada pelo streaming, em conjunto com o estúdio Mundoloco CGI. A adaptação ainda não possui data de estreia.

Campanella, diretor, roteirista e showrunner do projeto, revelou mais sobre seu processo em tentar adaptar Mafalda para as gerações mais atuais: "É nossa obrigação preservar o humor, o timing, a ironia e as observações de Quino [...] Sonhamos que aqueles que são devotos dela [Mafalda] desde o início possam compartilhá-la com nossos filhos, e embora haja coisas reservadas apenas para adultos, todos possamos soltar uma gargalhada em família, e por que não, recorrer ao dicionário de vez em quando".