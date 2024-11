ARTE

Mafro abre exposição com desenhos de Carybé no próximo dia 19

Réplicas a serem exibidas estão sob a guarda do Museu de Arte da Bahia (MAB)

O Museu Afro-Brasileiro da Ufba (Mafro) abre, no próximo dia 19, às 17h, a exposição 'Tem Isso e Tem Aquilo nas 7 Portas de Carybé', na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, sede da instituição. A mostra vai até o dia 21 de fevereiro de 2025.

A exposição visa trazer notícias dos desenhos produzidos por Carybé no momento em que ele se fixava em Salvador, nos anos 1950. São desenhos, em seis séries, entregues à Secretaria de Educação e Saúde, na época em que o responsável pela pasta era Anísio Teixeira, reconhecido hoje como patrono da educação no estado.

Esse material está sob a guarda do Museu de Arte da Bahia (MAB). Em 1951, já como cadernos e acrescidos de mais quatro conjuntos, publica “Coleção Recôncavo”. Em 1961, esse conjunto recebe o texto de Jorge Amado e tem desenhos publicados nos Mestres do Desenho. Em 1962, os cadernos são reunidos em um livro que se torna “As Sete Portas da Bahia”, nome com o qual chega até os anos 2000.

O que norteia a criação é a noção de conjunto que marca as ideias de séries, coleções e mercados. Não são só os temas que variam; o tipo de traço e de desenho também varia no papel. Há quem diga que esses desenhos guardam o sonho de Carybé inspirado em sua primeira visita à cidade, em 1938. Por isso, o Mafro se dispõe a aumentar o conhecimento sobre o artista expondo réplicas desses desenhos, produzidos em papel e desenhados a nanquim, por bico de pena, nas dimensões 27x21 centímetros, entre 1950 e 1951. Na exposição, serão apresentados a partir de fotografias dos originais.

O objetivo é trazer o ambiente da rua para dentro do museu, aumentando as dimensões desses desenhos e afixando-os nas paredes pela técnica do Lambe. Para efetivar a seleção das imagens, houve a colaboração do Instituto Carybé e do Museu de Arte da Bahia (MAB).