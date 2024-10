PRAIA

Maho Beach Club chega a Salvador neste fim de semana

O estabelecimento será a sede do Réveillon Patamares

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 15:00

Maho Beach Club Crédito: Divulgação I Maho Beach Club

Um novo beach club chegará a Salvador neste final de semana, unindo lazer, gastronomia e eventos. O Maho Beach Club fica na orla de Patamares, e promete idas à praia com conforto, comodidade e infraestrutura.

A estrutura do local inclui banheiros climatizados, piscina e área para realização de eventos. Além disso, o estabelecimento oferece um cardápio variado que mescla frutos do mar e comida baiana, com caranguejo, lambreta, acarajés e abarás.

Cardápio do Maho Beach Club Crédito: Divulgação I Maho Beach Club

O beach club terá um soft opening neste final de semana, nos dias 12 e 13 de outubro. Passados os dois dias iniciais, ele funcionará de sexta a domingo, exceto no verão, em que estará aberto durante a semana inteira.

A primeira festa do Maho acontecerá no dia 19 de outubro, com a banda Nata do Samba, do Grupo Representa Samba e o cantor Juan Santiago. “Samba e Maho” promete ser a porta de entrada para os shows no local.