MÚSICA ALTA

Justiça anula alvarás de funcionamento de Beach Club em Lauro de Freitas por poluição sonora

A Justiça anulou os alvarás de funcionamento concedidos pelo município de Lauro de Freitas ao Píer XV Beach Club Restaurante, referente à atividade de casa de show. Na ação, de autoria do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) foi constatada a prática de poluição sonora e perturbação do sossego alheio pelo estabelecimento. A anulação foi divulgada na última sexta-feira (22).