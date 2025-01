CINEMA

Maior indicado ao Oscar 2025, Emilia Pérez tem pré-estreia em Salvador; confira locais e horários

A atriz transgênero Karla Sofía Gascón interpreta o chefe de cartel Juan Del Monte, que deseja se aposentar e assumir sua identidade

Candidato a 13 estatuetas do Oscar, o filme Emilia Pérez estreia nesta quinta-feira (30) nos cinemas de Salvador. A curiosidade é sobre o musical cercado de polêmicas e que pode desbancar (esperamos que não) o brasileiro Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional.>

Emilia conta a história do chefe de um cartel, Juan Del Monte (Karla Sofía Gascón), que quer se aposentar, desaparecer por definitivo e afirmar sua verdadeira identidade: Emilia Pérez. Ele contará com a ajuda da advogada Rita (Zoe Saldana), que trabalha numa firma focada em encobrir crimes ao invés de servir à Justiça. Cansada dessa dinâmica e de estar desperdiçando seus talentos, Rita se depara um dia com essa proposta irrecusável.>