PREMIAÇÃO

Maior prêmio do teatro baiano abre inscrições para espetáculos da capital e interior

O Prêmio Braskem de Teatro passa a se chamar Bahia Aplaude

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 11:16

Em 2023, premiação homenageou o ator, diretor e professor mineiro Amir Haddad Crédito: Casaes / Ag. BAPRESS

Em sua 30ª edição, o Prêmio Braskem de Teatro anuncia que, a partir deste ano, passa a se chamar Prêmio Bahia Aplaude. Os eventos do prêmio movimentar os espaços culturais de Salvador ao longo de 2024 e 2025. O chamamento público para espetáculos do interior da Bahia acontece de 19 de agosto até 19 de setembro (leia mais abaixo).

A organização explica que o novo título homenageia as origens da premiação, que começou como Troféu Bahia Aplaude e agora expande sua assinatura para novas parcerias. O intuito é fortalecer a cadeia criativa do teatro, dando possibilidade de agregar outras marcas que acreditam no grande potencial transformador da arte, assim como a Braskem, há mais de três décadas impulsionando o teatro baiano.

“Construímos junto ao Prêmio Braskem de Teatro uma história de marcos importantes que ajudaram a fomentar, reconhecer e valorizar os talentos da cena teatral baiana ao longo de 30 edições. Agora, um novo ciclo se inicia com o Prêmio Bahia Aplaude e apoiaremos a Aplaude Produções nesta transição”, destaca Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing & Comunicação Corporativa da Braskem.

A partir dessa edição comemorativa, a Aplaude Produções assume a produção e realização do evento, sendo liderada pelo produtor Jorge Albuquerque. A coordenação geral é da Caderno 2 Produções com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

“O Prêmio Bahia Aplaude chega a 30 anos de história testemunhando as transformações do teatro baiano, ao tempo em que também se transformou. Para a 30ª edição, revisitamos o nosso primeiro nome para lembrar que o futuro não existe sem o passado. As mudanças nas categorias acompanhando a cena, os homenageados, a característica de ser uma cerimônia-espetáculo, tudo isso marca uma trajetória de sucesso, desde quando Marco Antônio Queiroz idealizou o Troféu Bahia Aplaude e eu desenvolvi a direção de produção da primeira edição até os dias de hoje. Esta é uma edição de celebração, acima de tudo", comenta Jorge Albuquerque.

Inscrição e chamamento

O chamamento público para espetáculos do interior da Bahia acontece de 19 de agosto até 19 de setembro com a condição de serem inéditos para a organização do prêmio e com montagem prevista para 2024 e 2025. A inscrição acontece mediante envio de documentos e links de acesso aos vídeos dos espetáculos no site do Prêmio Bahia Aplaude. As peças selecionadas irão integrar a Mostra Interior em Cena, em Salvador, onde serão avaliadas pela Comissão Julgadora.

Já os espetáculos da capital baiana serão contatados e convidados a enviarem e-mail para coordenação do prêmio, com ficha de inscrição corretamente preenchida e sinopse do espetáculo, entre outras informações. O período de avaliação ocorre de 19 de agosto de 2024 até 31 de março de 2025. Todos os espetáculos soteropolitanos inscritos receberão na sua plateia membros do júri.

A comissão julgadora conta com seis membros, sendo cinco avaliadores e uma coordenação, entre eles artistas, críticos de arte, personalidades ligadas ao teatro e a outros segmentos culturais. A seleção dos indicados culmina na Mostra Bahia Aplaude, composta pelos espetáculos indicados ao Prêmio Bahia Aplaude nas categorias Performance, Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantojuvenil, que sejam de Salvador ou do interior do estado.