ASSUNTO SENSÍVEL

Maíra Cardi revela que foi abusada sexualmente na infância e faz alerta aos pais; confira

Influenciadora contou sobre abusos em entrevista a videocast

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 20:13

Maíra Cardi Crédito: Reprdoução

Esta matéria aborda assuntos sensíveis como abuso sexual contra menores de idade. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, denuncie! DISQUE 100, 190 ou 192.

Em entrevista ao videocast CEO Tá On, Maíra Cardi abriu o coração e relatou experiências traumáticas que viveu quando era criança. A influenciadora contou que, na infância, foi vítima de abusos sexuais realizados por um vizinho e por um professor de ginástica olímpica. De acordo com a empresária, o primeiro abuso aconteceu quando ela tinha apenas 4 anos.

"Aconteceu exatamente porque eu não sabia dizer não. No começo, com 4 anos, quando você sobre um abuso sexual, e tem vários níveis, ele te incomoda, você se sente super incomodada. Tinha um vizinho que sempre me abusava e era sempre na piscina, eu não gostava, aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que estava acontecendo", explicou.

"Ele enfiava a mão por dentro da calcinha do meu biquíni e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo", disse.

Em seguida, Maíra relembrou a segunda vez que o abuso aconteceu. "Com 7 anos eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica, só que esse foi muito mais difícil de perceber", citou.

"Porque era na frente de todo mundo, ele falava 'senta aqui no meu colo'; ele me esfregava, só que na frente de todo mundo. Então, supostamente, o professor está pedindo pra aluna sentar no colo, e visualmente, ninguém estava vendo, mas eu estava sentindo", relembrou.