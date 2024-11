PROCEDIMENTO MAL FEITO

Maíra Cardi revela que não pode engravidar no momento por problema de saúde

Influenciadora casada com Thiago Nigro é ex de Arthur Aguiar, com quem tem uma filha de 6 anos

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 21:25

Maíra Cardi e Thiago Nigro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Na tarde desta terça (05), Maíra Cardi, influenciadora e ex de Arthur Aguiar, respondeu alguns questionamentos sobre uma possível gravidez do atual marido, Thiago Nigro. Maíra contou que, apesar da vontade, não pode ter uma outra gestação por conta de uma inflamação no rosto, resultado de um procedimento estético mal sucedido.

Há alguns anos, a coach fitness fez um procedimento estético com polimetilmetacrilato, substância que seu corpo rejeitou. "Tem uma bola aqui. Quando eu sorrio, isso tudo é duro e faz parte do polimetilmetacrilato. Isso tudo é dele, mas eu não coloquei tudo isso. O meu corpo rejeitou, como o de várias pessoas fazem. O corpo cria como se fosse uma proteção e inflama", explicou.

Por conta disso, antes de fazer uma cirurgia para reverter o processo, ela não pode colocar em prática o desejo do casal de criar um bebê juntos. "De vez em quando, o rosto fica quente. Inclusive, tenho que fazer a cirurgia antes de engravidar. Não dá pra engravidar e fazer o processo", descreveu. "Graças a Deus, fiz em minúsculas quantidades, mas ainda assim foi suficiente para me deformar. Se tivesse feito na bunda, teria acontecido igual a da Andressa porque sou muito alérgica", contou Maíra, se referindo a complicação da ex- A Fazenda Andressa Urach em 2015.

A influenciadora detalhou a mudança da sua rotina com essa infecção. "Isso faz com que você vá perdendo a circulação e necrosando. É muito irresponsável dos profissionais fazer esse procedimento. Por conta disso, não posso fazer nada. Há muitos anos, meu dermatologista não coloca nada no meu rosto. Vou ter que fazer uma cirurgia e arrancar um pedaço da bochecha porque está gravíssimo", disse em suas redes sociais.