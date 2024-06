Mamma Bruschetta é diagnosticada com pneumonia após broncoaspiração

Mamma Bruschetta, 74 anos, foi internada nesta segunda, 10, após ser diagnosticada com pneumonia na emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Segundo a equipe da apresentadora, ela passa bem.

O câncer só foi descoberto no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica em 2019, durante as férias como uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, do SBT. À época, médicos detectaram um tumor ainda em estágio inicial durante uma endoscopia. A cirurgia foi um sucesso.