NOVELAS

Mania de Você: Rudá dá flagra Luma e acende alerta; veja resumo

Luma até tentará desconversar, mas, ao conferir o valor da garrafa o caiçara irá se assustar

Em Mania de Você, Luma (Agatha Moreira) tenta, mas não consegue esconder os sinais que, aos poucos, está recuperando seu antigo estilo de vida, que é bastante luxuoso. A questão é a fonte do dinheiro: chantagens a Mavi (Chay Suede).

Recentemente, a moça conquistou o trunfo máximo, que são as imagens do vilão matando Molina (Rodrigo Lombardi). Rudá (Nicolas Prattes) não está ciente de nada disso, mas começará desconfiar ainda mais da namorada.

Ao chegar na lancha, vai se deparar com Luma preparando um jantar especial, sem nenhum motivo aparente. Quando ela for propor um brinde, o sinal de alerta dele será acionado.

“Hum… não entendo nada de vinho, mas esse parece brabo, hein? Deixa eu até ver aqui no aplicativo.”

“Eu ganhei, Rudá”, inventará Luma. “Ganhei esse vinho de um cliente do restaurante.”

“De um cliente do restaurante?”, pressionará ele. “Que cliente é esse que dá um presente desses? É paquera?”.

“No resort tem gente tão rica que nem vê preço das coisas. E esse cliente leva sempre vinho da casa dele pra jantar no restaurante, aí sobrou essa garrafa e deixou comigo”, continuará ela, sem mencionar a verdadeira fonte do vinho e do dinheiro.