Mansão da atriz Bruna Lombardi é furtada e ladrões são presos

A atriz e modelo Bruna Lombardi, de 71 anos, teve a mansão furtada na noite deste domingo (19), no Morumbi, em São Paulo. No momento do crime, a artista não estava em casa.



A Polícia Militar prendeu três suspeitos que tinham idades entre 26 e 30 anos. Eles são sendo acusados de furto à residência, receptação de veículo, além de associação criminosa.



A mansão fica em um bairro nobre da capital paulista, e com a movimentação suspeita, os vizinhos ligaram para a polícia informando sobre um carro estranho na porta do imóvel.