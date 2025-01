MÚSICA

Manu Chao traz o novo show Ultra Acústico a Salvador

Apresentação acontece neste sábado (18) no Largo da Tieta, no Pelourinho

Um ano depois de realizar uma apresentação memorável no Largo da Tieta, no Pelourinho, o cantor e compositor franco-espanhol Manu Chao retorna ao mesmo palco com seu novo show, Ultra Acústico, neste sábado (18), às 20h. No palco, o artista estará acompanhado do argentino Matias Soto, para tocar canções de todas as fases de sua carreira, inclusive do recém-lançado álbum Viva Tu, que saiu em setembro de 2024, dezessete anos após seu último disco de inéditas, La Radiolina, de 2007.