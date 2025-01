NO PELOURINHO

Manu Chao traz o show 'Ultra Acústico' para Salvador esse mês

Ingressos custam a partir de R$ 150 (inteira)

O músico francês Manu Chao volta a Salvador com seu novo show, Ultra Acústico, com apresentação no sábado, 18 de janeiro, no Largo da Tieta, no Pelourinho.