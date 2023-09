Maquiador das estrelas, Henrique Martins desembarca em Salvador para evento em shopping

O beauty artist Henrique Martins desembarca em Salvador, na próxima terça-feira (26), para participar do SDB Experience. Henrique é conhecido por assinar a beleza de celebridades como Ivete Sangalo, Thais Araújo, Gisele Bündchen, Anitta, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, além de diversas capas da Vogue. A atração foi anunciada por Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week nesta semana em evento exclusivo para convidados realizado pelo Shopping da Bahia (SDB) na mostra Casas Conceito.

O SDB Experience é a segunda iniciativa do shopping que se reaproxima do ecossistema de moda, arte e inovação.

“A beleza e criatividade nos conectam a experiências memoráveis e esse é o nosso objetivo com o SDB Experience. É uma grande alegria receber tanta gente brilhante e inspiradora no SDB para oferecer a nossa cidade o que ela merece.”, celebrou Thays Leitão, gerente de marketing do shopping.