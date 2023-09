Marca de moda masculina com design italiano abre primeira unidade em Salvador

Crédito: Rodrigo Melo / Divulgação

Ciao! A famosa saudação italiana dá nome a loja que acaba de chegar no L2 do Salvador Shopping. Capitaneada pelos empresários recifenses Simon, Bartho e Bernardo Carrazone e Heliantho Guerra, a marca traz para a capital baiana o conceito de moda masculina inspirada no design de peças da Itália.



A marca nasceu há cinco anos, mas conquistou o mercado rapidamente. São cinco lojas próprias - além da loja virtual, que vende para todo o Brasil: três em Recife, uma em João Pessoa e, agora, a unidade de Salvador, que tem 90m2. “Achamos que Salvador é uma cidade que combina muito com o estilo da Ciao. O baiano gosta de se vestir bem e sempre tivemos a convicção de que a nossa marca cairia bem em Salvador. Sempre tivemos esta vontade de vim pra cá”, revelou Simon Carrazzone, um dos sócios da Ciao.

As peças da Ciao são para o homem que quer um caimento perfeito ao seu corpo. Do social ao casual, passando pelas camisas 100% linho e jeans. Tudo com tecidos de qualidade e de secagem rápida e podendo ser ajustado sem custo adicional e sem prazo de validade.

“Um dos grandes diferenciais da Ciao é o cuidado. Trabalhamos com muita atenção na produção de cada peça e estamos sempre em busca da modelagem perfeita. Nós temos um ateliê dentro da loja, com alfaiate. Somos uma marca que quer ajudar o homem a entender que a moda não é futilidade. Ela é comunicação. Somos uma marca que consegue entregar um produto de excelente qualidade e um serviço muito diferente, com uma experiência de loja única, além de um custo benefício interessante”, define o sócio.