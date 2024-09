OSMAR MARROM

A nova aposta de Márcia Freire para o Carnaval

Cantora prepara o lançamento do single "Um Carnaval em Mim"

Osmar Marrom Martins

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 11:15

Márcia Freire lança novo single Crédito: Divulgação

A cantora Márcia Freire prepara o lançamento do seu novo single intitulado Um Carnaval em Mim (Alê Santana, Almir Guimarães, Mateus Eça e Cacá Santos - do coletivo Caneta On). A faixa estará disponível nas plataformas de streaming de música a partir do dia 2 de outubro (quarta-feira), acompanhada de um videoclipe gravado na Casa do Carnaval. O trabalho, que traduz o amor da eterna “Furacão Loiro” pela folia, será o chamariz para a abertura oficial dos seus ensaios de verão, que começam no dia 13/10 com apresentação gratuita no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Totalmente ambientado na Casa do Carnaval, o clipe de Um Carnaval em Mim tem direção de Fred Soares e produção executiva de Carla Freire.

Raquel Tombesi na festa em prol do Martagão

Raquel Tombesi (Banda Cheiro de Amor), reforça time do show em prol do Martagão Gesteira: Som do Amor, que vai ser comandado por Filhos e Jorge e convidados. O evento que acontece domingo (29), no espaço Marés, no Centro de Convenções.

No dia de São Cosme e Damião nasce o DOUM

É sob as bençãos dos erês que nasce amanhã (27) o duo DOUM. Formado por Diggo e Raysson (filho do querido Tonho Matéria), dois amigos, que vivem e soam como irmãos, o DOUM lança seu primeiro single, Tiro Cego, acompanhado por clipe dirigido por Chico Kertész. Nas cenas, os cantores preparam um caruru de Ibejis com um roteiro cheio de tempero da Bahia. Os sorrisos e a alegria com a vida poderiam servir como principal cartão de visitas do DOUM, mas eles vão além. Nesta primeira faixa, produzida por Marcelo Delamare, os meninos de Salvador mostram que chegaram no mercado fonográfico para escreverem sua história na música contemporânea. E quem há de duvidar da força dos erês?

DOUM Crédito: Divulgação

Neto de Riachão, Taian Paim, comanda a Festa Suco de Bahia

A festa Suco de Bahia que tem como anfitrião o neto do mestre Riachão, Taian Paim, estará de casa nova neste sábado (28). Depois de fazer história na Cantina da Lua, a festa cresceu e ocupará nesta sexta edição a Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo, às 19h. Trazendo à cena o “puro suco” da música popular da Bahia em suas mais diversas vertentes, o Suco tem sido sucesso de público em suas edições mensais. “A nossa edição de agosto foi em homenagem ao mestre Clarindo Silva e o nosso coração estará para sempre na Cantina, que abriu as suas portas para o Suco desde quando ele ainda era só um sonho. Neste sábado, Taian recebe as cantoras baianas Rayra Mayara, do Sambaiana, e Cinara.

Taian Paim Crédito: Divulgação

TUM-TUM-TUM*

1. A República do Reggae que acontece dia 30 de novembro no Wet terá entre as atrações o cantor baiano Edson Gomes, que fará um show especial. Ele levará para o palco canções como Árvores, Malandrinha, Na Sombra da Noite e muitos outros sucessos que fazem parte dos seus 50 anos de carreira. Além de Edson Gomes, nomes como Alpha Blondy, Etana, Steel Pulse, Clinton Fearon, Tribo de Jah, Mato Seco, Eek-A-Mouse e Leões de Israel estarão no palco.

2. A cantora Sarajane comanda o Baile das Marias dia 4 de outubro, das 19h às 23h, no Largo de Pedro Archanjo, Pelourinho. A abertura será do DJ Nel e DJ Pretin e haverá as participações de Buk Jones e Luca (novo vocalista do Bragadá). A entrada é 1kg de alimento não perecível. Sara sempre agitando com novidades.