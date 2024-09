RECORDE

Bahia deve receber três milhões turistas no Carnaval 2025, estima Setur

Estimativa é que o recorde de público no estado seja batido nesta edição

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 19:11

Multidão no Carnaval de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque

Com a expansão do turismo no estado, o Governo da Bahia estima que o Carnaval de 2025 seja o maior de todos os tempos. Neste ano, cerca de três milhões de visitantes devem vir ao estado no período, injetando R$ 6,6 bilhões na economia local – um recorde para o período.

Segundo a chefe de gabinete da Secretaria De Turismo da Bahia (Setur), Giulliana Brito, que representou o secretário Maurício Bacelar no VI Fórum do Carnaval de Salvador, finalizado nesta quinta-feira (19), depois de dois dias de atividades no Wish Hotel da Bahia, os resultados deste trabalho são excelentes e mensurados por meio de pesquisa realizada durante o Carnaval.