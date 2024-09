FESTA EM SALVADOR

Carnaval na Boca do Rio? Presidente da Saltur se pronuncia sobre mudanças em 2025

Segundo Isaac Edington, novo circuito poderá ser discutido no próximo ano

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 10:58

Multidão no encerramento do Carnaval na Barra Crédito: Marina Silva/CORREio

Não haverá mudança de circuito de Carnaval em Salvador em 2025. A informação foi confirmada pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, durante a abertura da IV edição do Fórum do Carnaval de Salvador, na manhã desta quarta-feira (18). Segundo ele, novos circuitos não serão lançados na folia momesca do ano que vem.

O assunto, no entanto, poderá ser debatido em 2025. Segundo Isaac Edington, cabe à prefeitura de Salvador ouvir as partes que compõem o seguimento e buscar consensos. "Essa questão do circuito é algo que todo mundo fala. No ano passado tivemos a movimentação de artistas e do Conselho do Carnaval para fazermos modificações no circuito [...] É lógico que não dá para pensar nisso para 2025. Primeiro devemos fazer o Carnaval de 2025 e, depois, se for o desejo do trade do Carnaval, podemos discutir de forma técnica, sem paixões", falou.