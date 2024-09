CARNAVAL 2025

‘Carnanegócio só tem funcionado para alguns’, critica presidente da Liga dos Blocos Afro

Blocos enfrentam dificuldades financeiras para desfilar em 2025

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 14:29

Bloco Ilê Aiyê Crédito: Valter Pontes/Secom

O presidente da Liga de Blocos Afro, Cláudio Araújo, criticou a falta de representatividade dos blocos afro e afoxés na programação do Carnaval de Salvador. O “carnanegócio”, como ele caracteriza, não beneficia as agremiações, que enfrentam dificuldades para desfilar na edição de 2025 da folia. Cerca de 50 blocos integram a liga.

Durante o painel 'Onde Estamos e Onde Queremos Chegar', realizado na IV edição do Fórum do Carnaval de Salvador, Cláudio Araújo criticou o formato atual da festa e cobrou mais incentivos de empresários e de órgãos públicos aos blocos afro. "Nos anos 80, tínhamos os ensaios de blocos afro e bandas de axé e isso fazia com que nosso povo interagisse e se comunicasse [...] Mas o Carnaval virou um 'carnanegócio', que interessa a poucos e nos deixa de fora", falou.

O presidente da Liga de Blocos Afro ressaltou que as agremiações sofrem com dificuldades financeiras e que podem, inclusive, impedir o desfile no ano que vem. Cláudio Araújo também é presidente do Malê Debalê, bloco afro que completou 45 anos em 2024.

"Temos associações como Muzenza, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, que fazem trabalho social o ano todo e colocam milhares de pessoas nas ruas, precisando passar cuia [pedir dinheiro], enquanto grandes atrações têm cachês astronômicos sem terem qualquer papel social na cidade", completou.

Neste ano, a prefeitura de Salvador investiu cerca de R$8 milhões nos blocos afro e afoxés, além de ter apoiado 130 entidades de matriz africana independentes.

As discussões sobre o Carnaval continuam ao longo do segundo dia de Fórum, na quinta-feira (18), com entrevistas com os candidatos à prefeitura de Salvador que aparecem na frente nas pesquisas de intenção de voto.

Veja abaixo a programação completa

8h30: Abertura (Painel 1)

9h: Painel 2 - Entrevista com o candidato Geraldo Júnior

10h30: Painel 3 - Carnaval e Cultura: patrimônio de Salvador

14h: Painel 4 - Entrevista com o candidato Bruno Reis

16h: Painel 5 - Musicalidade e Mídias Digitais: amplificando a visibilidade do Carnaval na Era Digital

