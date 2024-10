REVERÊNCIA

Márcia Short faz show gratuito no Pelourinho nesta quinta (24)

Apresentação da cantora soteropolitana homenageia a música preta brasileira

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 19:41

Márcia Short Crédito: Bruno Ricci B. Artero

Márcia Short, cantora soteropolitana à frente da Banda Mel, apresenta um show solo gratuito nesta quinta-feira (24), em Salvador, às 21h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Em show intitulado “Portal Black”, a cantora considerada a diva do samba reggae e voz precursora do ritmo no país, celebra a sua ancestralidade, sua música e a cultura negra brasileira.

Conhecida por sua versatilidade, Márcia Short também vai cantar MPB, no Axé e Forró, aproveitando o momento para levar ao público canções que fazem parte da sua vida e carreira.

“É identidade e representatividade. O projeto tem o objetivo de exaltar as vozes e os artistas da MPB - Música Preta Brasileira com releituras de grandes sucessos no repertório”, ressalta a artista.

O repertório conta com clássicos como “Zumbi” (Jorge Ben), “Respeitem meus cabelos, brancos” (Chico César), “Mulher Negra” (Gerônimo Santana), “Charles Ilê” (Carlinhos Brown Ilê Aiyê) e “Banho de Folhas” (Luedji Luna), além de “Raiz de Todo Bem” (Saulo Fernandes) e “Retratos e Canções” (Michael Sullivan e Paulo Massadas”. Da Banda Mel, “Crença e Fé”, de autoria de Beto Jamaica, também faz parte da setlist.

O “Portal Black” foi apresentado pela primeira vez em novembro de 2019, no Pelourinho. Durante a pandemia, o show ganhou formato de live, com duas apresentações em 2021. Este ano, o projeto foi atração do Festival da Primavera, no Campo Grande.

Serviço

Márcia Short no Pelourinho

24/10, 21h

Largo Tereza Batista