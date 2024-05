Marcos Mion nega fofoca sobre possível traição e dispara: 'Não dá para acreditar'

Nos últimos dias, o nome do apresentador Marcos Mion circulou nas redes sociais com a fofoca de que ele traiu a esposa, Suzana Gullo, durante uma viagem para Londres, na Inglaterra.

A situação tomou conta da web e, com os boatos correndo solto, o jornalista da Globo decidiu se manifestar que os fãs e admiradores não podem acreditar em tudo o que rola na internet.

Além disso, ele também bloqueou os comentários da publicação para evitar mais comentários referente ao assunto da traição. A esposa dele, por sua vez, decidiu não se manifestar e trancou o perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Marcos Mion fez uma declaração para a esposa nas redes sociais, que chamou a atenção dos seguidores. Como resposta, Suzana elogiou a declaração. "Que lindo esse post, meu amor! Que surpresa, assim, do nada, que sorte a minha! Eu sempre te falei que a gente se completa", disse.

Os seguidores, no entanto, opinaram a publicação comentando que a esposa do apresentador sabe das supostas infidelidades. "Gente, essa mulher sempre soube das traições. Ele é bom marido, é bom pai, e para ela basta!", escreveu. "Se for verdade mesmo, eu perdi a admiração", escreveu Lais Horta.