RELACIONAMENTO ANTIGO

Angélica conta que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado

Apresentadora relembrou o momento em que a amiga se meteu em seu relacionamento

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 21:50

Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica revelou um momento em que Xuxa a procurou para alertar que ela estava sendo traída pelo então namorado. Sem citar nomes, a apresentadora, hoje casada com Luciano Huck, diz que no final, descobriu que a amiga estava falando a verdade. A revelação foi feita durante entrevista ao canal da "Caras", no Youtube.

"Uma vez ela me ligou para falar de um namorado que estava me traindo. E eu, apaixonada, falei: 'Ah...', e continuei ali. Mas eu fiquei com um pezinho atrás", contou Angélica.

"E era verdade?", perguntou o jornalista. "Amor, é sempre verdade", respondeu Angélica, aos risos.

Em novembro, no programa "Angélica: 50 & e tanto", que reuniu ela, Xuxa e Eliana, a apresentadora foi questionada pelas amigas se se arrepende de ter ficado com "alguém que poderia ter o título de 'o babaca'. As informações são do Extra.

"Tenho, sim, um arrependimento de um relacionamento", respondeu Angélica, sem citar nomes.