SAÚDE ABALADA

Marcos Oliveira, o Beiçola, passa mal: 'Coração não está legal'

Nesta segunda-feira, 9, o ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola na Grande Família, contou aos fãs que foi parar no hospital após passar mal pela manhã. O ator ainda disse que terá que passar por um procedimento de emergência.

Em agosto de 2023, veio à tona a história de que Marcos Oliveira estaria passando por dificuldades financeiras e esteja sendo despejado de seu apartamento no Rio de Janeiro.

