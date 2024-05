NOVO AFFAIR

Mari Gonzalez viaja com Pipo para acompanhar turnê de Bell Marques em Portugal

Bell faz shows nos dias 24, 25 e 26 de maio, nas cidades de Algarve, Lisboa e Porto

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de maio de 2024 às 18:41

Mari Gonzalez e Pipo Marques Crédito: Reprodução/ Instagram

Apontada como namorada do cantor Pipo, a apresentadora Mari Gonzalez viajou para Portugal para acompanhar os shows de Bell Marques que acontecem nesta semana. Mari viajou com a família Marques rumo à Europa no domingo (19).

Um vídeo postado por Rafa, irmão de Pipo, mostra os dois almoçando juntos no restaurante Jncquoi, nesta segunda-feira (20). Eles ainda não divulgaram nenhuma foto como casal, mas a família Marques tem compartilhado stories em que Mari aparece.

Discreta, Mari apenas compartilhou fotos no avião mostrando o trajeto da viagem até a Europa e depois, uma imagem de pastéis de nata, sobremesa típica portuguesa. Pipo também postou uma foto sozinho no avião.

Bell faz shows nos dias 24, 25 e 26 de maio, nas cidades de Algarve, Lisboa e Porto, respectivamente.

Viagens juntos

No início do mês, Mari curtiu o Festival Micarê, em Brasília, no trio da dupla Rafa e Pipo. No mês passado, Mari e Pipo viajaram juntos para Alagoas. Eles ficaram hospedados no famoso Kenoa Resort, em Barra de São Miguel. Os dois compartilharam fotos do hotel com a mesma vista, mas não postaram fotos juntos.

Turnê Portugal

O cantor baiano Bell Marques acaba de desembarcar na Europa para sua turnê em Portugal. A primeira apresentação ocorrerá na próxima sexta-feira (24), no Algarve. De lá, o músico de 71 anos segue para Lisboa, onde cantará no sábado (25). A temporada será finalizada no domingo (26), no Porto.

“Turnê Europa. Chegou a vez do axé invadir a Europa! Algarve, Lisboa e Porto serão palco para muita folia! De 24 a 26 de maio estarei levando um pouquinho do nosso Brasil pra vocês”, disse Marques em postagem nas redes sociais. “Essa turnê será inesquecível”, finalizou.