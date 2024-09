SEM VIP!

Mariah Carey barra famosos da frente do palco durante show do Rock in Rio

Cantora mandou retirar as celebridades que estavam no fosso para conferir a apresentação

A cantora Mariah Carey não autorizou que celebridades ficassem em um espaço com vista privilegiada na frente do palco durante o show dela no Rock no Rio, na noite do domingo (22). Durante as outras apresentações, o famosos estavam na área vip, em um fosso do Palco Sunset. Na hora do show de Mariah, veio a ordem para barrar todos e nomes como Juliana Paes, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã e Dani Calabresa tiveram que sair do local e se misturar aos anônimos, segundo coluna do Uol.

Quem não quis ir para a pista ficar com o público geral podia seguir para a área dos camarins do palco - mas aí o show seria assistido pelo telão.

Segundo a coluna, só dois nomes conseguiram ficar pertinho durante o show: as atrizes Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues.