Mariana Aydar faz show na Casa Rosa nesta sexta (25)

Em seu mês de aniversário de três anos de história na vida cultural de Salvador, a Casa Rosa recebe show da cantora e compositora Mariana Aydar. Com sua música que alia elementos e ritmos contemporâneos às suas raízes no forró, a paulistana se apresenta nesta sexta (25), a partir das 21h. Ingressos estão à venda pela Sympla.



Mariana Aydar trafega com competência pela música brasileira com experimentos e vanguardas sempre transpassados pela música nordestina. Seu quinto e mais recente disco de estúdio, Veia Nordestina (2019), foi consagrado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

A paixão pela cultura do Nordeste nasceu na infância, no colo de Luiz Gonzaga. Percorreu a juventude como backing vocal de Daniela Mercury nos carnavais de Salvador, passou por muitas casas de forró com sua antiga banda Caruá e pautou sua estreia como diretora de cinema – ao lado de Joaquim Castro e Dudu Nazarian – no filme Dominguinhos (2014), documentário sobre o músico com quem teve uma relação especial de amizade e muitos aprendizados sobre xotes, xaxados e baiões.

Considerada um elo entre o novo e o tradicional, a cantora lançou-se sem medo às novas experiências, retomando suas origens forrozeiras e voltando a ser uma compositora atuante. Com músicas que mostram a força e liberdade de escolha das mulheres, quebrando pensamentos conservadores e patriarcais, Mariana Aydar se consolida como uma voz atual e necessária para a música brasileira.