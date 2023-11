Mariana Maffeis: quem é a filha de Ana Maria Braga que teve bebê e vive longe dos holofotes

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, deu à luz uma menina na madrugada da última segunda-feira, dia 13. Ela contou a novidade na quarta-feira, 15, em sua conta do Instagram.



Com 40 anos, Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. Ela, que é professora de yoga, adota um estilo de vida natural e recluso e pratica a filosofia Vedanta Vaishnava.



"Resolvemos nos mudar para o interior para estar mais próximos de onde são produzidos os alimentos, também pela oferta de alimento", contou Mariana à revista Quem em 2020. Atualmente, ela mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.