CASAMENTO DO ANO

Mariana Saad e Rômulo Arantes Neto desembarcam no Sul da Bahia, onde farão casamento para 200 convidados

Publicado em 14 de março de 2024 às 10:37

Casamento de Mari Saad e Rômulo Neto Crédito: Txai Resorts/Redes sociais

Mariana Saad e Rômulo Arantes Neto estão contando os segundos para "o grande dia" em que vão oficializar a união em um casamento para 200 pessoas. A influenciadora e empresária e o ator se casam neste sábado (16), no Txai Resorts, em Itacaré. O casal chegou ao Sul da Bahia na última quarta-feira (14) e já está de olho em todos os preparativos para a cerimônia.

Assim que chegou a local, a noiva correu para conferir como está a organização do casamento. "Tão feliz por ter escolhido vocês. Obrigada do fundo do coração", comentou Mari.

O casal - que está junto há dois anos e dois meses - publicou na madrugada desta quinta-feira (14) um vídeo dançando juntos para iniciarem a contagem regressiva. "Do nosso jeito. No nosso tempo. 16.03.24"

A Bahia tem um significado especial para Mari e Rômulo. O ator reagiu aos Stories da influenciadora durante uma viagem e foi também o lugar em que ele a pediu em casamento, em setembro de 2023, no Txai Resorts.

O local do pedido foi o mesmo escolhido pelos pombinhos para dizer sim. A festa começa às 16h30.

“Eu acordei achando que comemoraríamos o nosso aniversário de namoro, mas ele me chamou logo cedo para assistir ao nascer do sol e me pediu. Foi lindo de morrer!”, relembra Mari. “Decidimos celebrar o amor no mesmo lugar. A Bahia é um ambiente de refúgio e conexão com a natureza para nós”, disse a influenciadora à Vogue.

Entre os 200 convidados estão as influenciadoras Mariana Gonzalez, Mariana Goldfarb, Rachel Apollonio e Carol Emmerick, que marcaram presença na despedida de solteira de Mari Saad, no último dia 2.

A festa foi preparada em dois meses e meio – segundo Mari, o casal costuma deixar tudo para o “caos dos 45 do segundo tempo”.“Eu não diria que é intimista, mas escolhemos as pessoas que amamos para celebrarmos esse dia tão especial. Família, bons amigos e Bahia não tem erro”, comenta. “Acho que o melhor dessa fase de noiva são os preparativos. A dica é não se estressar, porque passa tudo muito rápido, mas que dá trabalho, dá! Não posso negar.”

A empresária do ramo de beleza e o ator contrataram os sócios Ed Mendes e Flávio Moreno, da Ed Mendes Eventos, para organizar o casamento. O buffet será do Restaurante Amado e a decoração ficará com Mauricio Kurihara. Mari, que está ansiosa e com a melhor expectativa possível para o grande dia, diz que a decoração seguirá o cenário natural da Bahia, em clima tropical. “O Txai é basicamente uma fazenda de coqueiros, é tudo muito lindo. É para ser leve. A gente quer que as pessoas se sintam em casa.”

Preta Gil e mais atrações

Quem faz uma participação especialíssima na festa é Preta Gil, que cantará na entrada da noiva durante a cerimônia. "Foi um presente dela. Fora a parte pessoal, eu sou realmente fã de carteirinha dessa mulher maravilhosa”, conta a influenciadora.

Mari revela que a noite deve ter mais atrações musicais. O cantor Adelmo Casé, da Negra Cor, também deve cantar. “Terão também outros amigos artistas, vai rolar uma palinha ou outra, com certeza.”