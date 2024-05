Mariana Ximenes diz ter congelado os óvulos: ‘Sempre quis ser mãe’

Compartilhando as atualizações com os seguidores no Instagram, a cantora Juliette revelou ter passado pelo procedimento de congelamento dos óvulos.

No início do mês de fevereiro, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) informou aos fãs que daria início ao tratamento de reprodução assistida. Com 34 anos de idade, a artista decidiu congelar os óvulos para poder decidir o melhor momento para engravidar.