Juliette prepara mudança para casa de R$ 20 milhões em condomínio de luxo

A ex-BBB Juliette está de mudança. A campeã do BBB 21 alugou um imóvel por R$ 60 mil em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel, que tem esse valor sem as taxas, é vizinho a casa da apresentadora Xuxa Meneghel.