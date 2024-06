VIVÊNCIAS

Marido de Simone Mendes volta do retiro espiritual e se emociona em reencontro com a família

Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, compartilhou com o público o emocionante reencontro com a família, após passar quatro dias em retiro espiritual.

De acordo com a artista baiana, o empresário viveu uma jornada intensa em que ficou sem comer e dormindo no chão. Ao falar sobre a experiência em suas redes sociais, Kaká fez uma declaração apaixonada à companheira, com quem é casado desde 2013. O casal tem dois filhos – Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3 anos.