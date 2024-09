GRATUITO

Marilda Santanna faz show na Sala do Coro do TCA

Cantora baiana celebra seus 45 anos de carreira com apresentações nesta terça (24) e quarta (25)

A cantora Marilda Santanna celebra sua volta aos palcos e seus 45 anos de carreira com o show Pausa Mínima, que será apresentado nesta terça (24) e quarta (25), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Os shows terão participações especiais de cantoras Aiace, Luísa Brito e Ju Santos, além da percussionista Mônica Millet.