ETERNO TINCOÂ

Mateus Aleluia lança novo álbum solo com seis canções inéditas

Disponível nas plataformas digitais, trabalho traz faixas extensas e mergulho existencial

Luiza Gonçalves

Publicado em 12 de maio de 2025 às 12:24

80 anos do cantor Mateus Aleluia Crédito: Mateus Aleluia/Instagram

Aos 81 anos, sendo 65 deles dedicados à música, o baiano Mateus Aleluia — eterno Tincoã — lançou, na última sexta-feira, seu quinto álbum solo. Homônimo ao seu nome, o trabalho reúne seis faixas inéditas e extensas, com mais de sete minutos de duração, nas quais canta o amor e a profundidade apenas com voz e violão. >

No álbum, Aleluia propõe uma jornada que reflete as oito décadas do seu olhar de aprendiz, em um mergulho poético e existencial.>

Capa album Mateus Aleluia Crédito: Reprodução/Instagram

“Nesse disco eu estou solto, realmente solto. Eu falo das minhas divagações várias, canto do jeito que eu gosto, sem me prender a nenhuma regra, mas me prendendo sempre ao sentimento”, declarou o artista em postagem nas redes sociais.>