Maurício Kubrusly faz rara aparição nas redes sociais em meio à doença incurável

Jornalista foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, doença degenerativa que não tem cura

Na última segunda-feira (06), o jornalista Maurício Kubrusly, de 79 anos, fez uma rara aparição nas redes sociais em meio ao isolamento após diagnóstico de demência frontotemporal. Na foto, o repórter aparece em uma cadeira de praia, rodeado por sua coleção de discos, na casa em que vive com a esposa, Beatriz Goulart, em Serra Grande, no litoral sul da Bahia.

Desde os anos 70, Kubrusly trabalhava como crítico musical e representou a versatilidade jornalística: passou por jornais e revistas impressas, pelo rádio e ainda se lançou na TV em quadros do Fantástico e apresentando o Jornal Hoje. A demência fez com que Kubrusly tenha perdido muitas memórias da sua vida, inclusive em relação ao seu trabalho. A vida e carreira do célebre repórter foi narrada no documentário “Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí”, que chegou na Globoplay em dezembro do ano passado.