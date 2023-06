Médico paga R$ 700 mil em leilão para passar dia com Virginia

Um médico resolveu pagar R$ 700 mil durante o leilão do Instituto Neymar Jr., na última quinta-feira (22), para passar um dia com a influencer Virginia Fonseca e a sogra dela, Poliana Rocha, esposa de Leonardo.



O médico Guilherme Scheibel, que celebrou a aquisição nas redes sociais, tem direito a um almoço com as famosas, a aparecer nos stories delas e viajar no jatinho da família.



“São duas mulheres que admiro tanto pela beleza quanto pelo carisma. E acreditem, são ainda mais encantadoras pessoalmente! Estou ansioso para compartilhar essa experiência com meus colegas e aprender com essas duas mulheres fantásticas”, publicou Guilherme.