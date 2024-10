GASTRONOMIA

Megiro é um boteco sofisticado e cheio de comidas afetivas

Espaço localizado no Horto tem menu assinado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

Ronaldo Jacobina

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 08:00

Chuva de petiscos deliciosos encontrados no cardápio Crédito: Fotos: Leonardo Freire/ Divulgação

“Sonho que se sonha junto vira realidade”. Poucos são os ditados populares que traduzem tão bem a história do baiano Fabrício Lemos. Desde que despertou a paixão pela gastronomia, o chef sonhava em montar um boteco onde pudesse servir as comidinhas afetivas que alimentaram sua infância vivida na Cidade Baixa, quando assistia sua mãe, dona Elisa, preparar receitas que ficaram gravadas na sua memória e cravadas no seu paladar.

O chef ficou famoso, seus restaurantes conquistaram prêmios e passaram a integrar as listas dos melhores, mas a ideia do boteco continuava lá, guardadinha na sua caixa de desejos que ele partilhava com sua companheira de vida e jornada, a também chef Lisiane Arouca, desde que começaram a montar o premiado Origem, o primeiro restaurante do casal.

Drinques e shots de boas vindas de sabores variados

Há pouco mais de dois meses, o sonho guardado, que passou a ser dos dois, virou realidade. O Megiro abriu as portas no Horto, ao lado do seu segundo restaurante, o Ori, e já se tornou o boteco mais disputado e descolado da cidade. O sucesso repentino é justificado pelo cardápio recheado de comidinhas muito apreciadas por nós baianos: sarapatel, maniçoba, malassado, moela, língua ao molho, pastel, caldinho de feijão e por aí vai.. .

Isso sem falar na receita mais secreta da casa, o risole de dona Elisa, que foi ela própria lá treinar a equipe da cozinha para preparar essa preciosidade servida sequinha com um recheio generoso de camarão com um molho que é pra lá de bom. Esta, aliás, era das comidas da mãe que o chef mais sentia falta quando estava morando fora do Brasil.

Língua de panela

Pode ir se animando aí porque tem muito mais delícias para apreciar. Como a empada de rabada e o sanduiche de pernil, por exemplo. Até acho que estes dois merecem dividir o protagonismo do menu que, segundo o chef, foi criado para resgatar essa cozinha afetiva que vem, cada vez mais, sendo resgatada e, para a nossa alegria, voltado à cena.

Criar o menu, aliás, foi um dos maiores prazeres que o chef teve quando finalmente conseguiu realizar seu sonho. “Aqui eu me liberto das amarras que, às vezes, a gastronomia exige”, diz Lemos que se sente muito à vontade na nova casa. Não raro, a gente o vê atendendo as mesas, conversando com os clientes e apresentando o que de melhor sabe fazer.

Sanduba de pernil

Segundo ele, que sempre foi um frequentador de botecos, o Megiro é a realização do seu sonho maior. “Desde que comecei a me envolver com cozinha, sonhava em cozinhar com minha mãe, reproduzir as receitas dela, e agora vejo isso aqui virar realidade, é especial demais pra mim”, diz.

Pirão CBX: tradição do bairro do Bonfim

Mas, especial mesmo é chegar lá no dia da galinha caipira servida com pirão, ou pedir outras preciosidades como o CBX, que junta carne de sol, fumeiro e pirão de aipim no mesmo prato, uma especialidade do bairro do Bonfim, de onde o chef veio. De lá, só abriria mão do pastel de xinxim de bofe. Não que estivesse ruim (longe disso), mas por gosto pessoal mesmo. E para a alegria ser completa, ainda tem os doces bem nossos. Como a deliciosa queijadinha com recheio de goiabada. Todos eles preparados com muito afeto por Lisiane Arouca, a chef confeiteira e sócia da casa.

Risole de camarão de dona Elisa

Com apenas 65 lugares, o espaço é despretensioso e repleto de peças típicas das casas brasileiras. E o melhor, ao contrário do que se imagina, os preços dos pratos e petiscos não destoam dos praticados em outros botecos da cidade. E a experiência, acreditem, vale muito a pena. É daquelas que deixa você com vontade de voltar correndo pra lá.

Pudim de doce de leite

SERVIÇO: @megiroboteco | Av. Santa Luzia, 656 – 12, Horto Florestal | Reservas: (71) 99905-1246 | Funcionamento: terça e quarta-feira, das 17h às 23h; quinta a sábado, 12h às 23h; e domingo, 12 às 17h