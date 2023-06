Mel Maia recusa fotos com fãs e é chamada de 'ridícula'

Mel Maia, que ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais em função do término de seu namoro, usou o Instagram para fazer um desabafo. A atriz contou ter sido chamada de "ridícula" após não tirar fotos com fãs na porta dos estúdios Globo, por estar atrasada. Intérprete da estudante Guiga, na novela Vai na Fé, Mel disse ter explicado a situação aos fãs que ficam na porta dos estúdios à espera de famosos. Mesmo assim, não foi bem recebida e ouviu uma ofensa. A atriz retornou ao local mas não descobriu quem havia dito.

"Por que eu sou ridícula? Estou entrando no meu emprego, atrasada, indo fazer minha obrigação do dia. E sou chamada de ridícula simplesmente porque não pude parar no momento. Sou sempre muito simpática com todo mundo, tiro foto quando posso, faço vídeo. Vocês que ficam na porta têm que entender que nem sempre a gente vai poder atender vocês porque é nosso emprego", explicou nos stories.