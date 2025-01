SOLTEIRA

Mel Maia revela término de namoro com surfista português: 'Viramos amigos'

Informação foi confirmada nesta quarta-feira (08) pela artista

Anna Luiza Santos

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 20:10

Mel e ex-namorado Crédito: Reprodução

Em conversa com o Portal Leo Dias, a atriz Mel Maia anunciou que está solteira. O término do namoro com o surfista português João Maria Ferreira foi confirmado nesta quarta-feira (08).

"Terminamos há um tempinho, mas viramos amigos. É uma relação maravilhosa que temos, tanto que passamos a virada [do ano] juntos. Entendemos que somos mais amigos do que namorados, isso acontece", contou Mel, afirmando que está feliz e sem ressentimentos com o fim da relação.

"João Maria é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, com certeza uma das minhas pessoas favoritas para todo sempre", completou Mel.