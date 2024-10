ACIDENTE

Membro do BTS paga multa de R$ 62 mil por dirigir moto alcoolizado

Cantor de 31 anos caiu da motocicleta na frente de seu condomínio em Hannam

Estadão

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 09:26

Membro do BTS paga multa de R$ 62 mil por dirigir moto alcoolizado Crédito: Divulgação

Min Yoongi, o Suga, do grupo de k-pop BTS, teve de pagar uma multa de valor equivalente a R$ 62 mil por dirigir uma scooter elétrica alcoolizado no mês de agosto. As informações são da Reuters e foram divulgadas neste domingo, 29.

Na ocasião, o rapper de 31 anos caiu da motocicleta na frente de seu condomínio em Hannam, bairro de Seul, no início do mês de agosto. Ele realizou um exame de bafômetro e, segundo a agência de notícias Yonhap, a concentração de álcool em seu sangue era de 0,227% - bastante superior ao limite permitido, de 0,08%. Ele perdeu a licença para dirigir.

Quando o ocorrido se tornou público, Suga e a empresa responsável pelo BTS, a Big Hit Music, pediram desculpas. "Meu descuido está dificultando a vida de todos que se importam comigo. Tentarei não fazer nada errado novamente e viverei com arrependimento. Devido a esse incidente, danifiquei muito as memórias preciosas que fiz com os membros e fãs e coloquei muita pressão no nome do BTS", escreveu Suga em uma carta aberta, segundo a Billboard.

No dia 23 de agosto, ele se apresentou à polícia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Reuters, alguns fãs, com raiva, colocaram coroas de flores fúnebres próximo à sede da empresa, junto de pedidos para que Suga deixasse a banda. Desde o ano passado, o cantor está cumprindo o alistamento obrigatório no exército da Coreia do Sul. A previsão é que suas obrigações terminem em junho do ano que vem.

De acordo com o pronunciamento inicial do rapper no dia 7 de agosto, que circulou pela imprensa, ele teria bebido em um jantar e andado de patinete elétrico para casa. "Achei que era uma distância curta e não percebi que não se pode andar de patinete elétrico enquanto se está embriagado", declarou. Mais tarde, a Big Hit Music esclareceu que se tratava, na verdade, de uma scooter.