Milionário! Confira o valor do patrimônio de Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck começou bem cedo na televisão, e já está há mais de 20 anos trabalhando para o público em frente as câmeras. Ao longo de mais de duas décadas, ele acumulou um patrimônio bastante alto.



Atualmente, o marido de Angelica é um dos apresentadores mais ricos do país, fico lado a lado do ex-colega de empresa, Fausto Silva. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, Huck tem uma fortuna estimada em FR$ 1 bilhão.



O salário do apresentador, que atualmente tem 52 anos, gira em torno de R$ 5 milhões mensais, principalmente devido à parte de publicidade do programa Domingão com Huck.