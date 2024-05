AMOR DA VIDA PARTIU

Milton Neves enfrenta depressão após morte da esposa em 2020: 'Não vou estar bem até morrer'

O apresentador e jornalista Milton Neves ficou viúvo em 2020 e, desde então, tem enfrentado a depressão diariamente. A esposa, Lenice Neves, morreu de um câncer no pâncreas, deixando o marido e filhos.

Com a partida da esposa, ele explicou que tem ficado triste a maior parte do tempo, porque foi a primeira namorada, esposa e única mulher em sua vida.

"Eu vou falar uma coisa séria para você, a vida louca que eu tinha, eu que tinha que ter tido essa porcaria [câncer], não ela com a vida regrada, nadava, uma mãe espetacular. Concebeu os meus três filhos, alimentou, orientou, educo, trabalhou, tudo ela fez por eles, sendo que eu só trabalhava. E eu me arrependo porque ficava pouco com ela", contou.