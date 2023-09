Mingau passa por cirurgia para controlar pressão intracraniana; estado de saúde permanece grave

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor. Crédito: Divulgação

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, passou por uma nova cirurgia na noite da quarta-feira, 6, para "auxiliar no controle da pressão intracraniana". De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, onde o músico está internado, o procedimento foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, e durou cerca de 2h30.



"O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz, sedado e sob ventilação mecânica. Seu estado de saúde permanece grave", informa a nota.

Mingau foi baleado na cabeça na madrugada do último fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro. No domingo, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na segunda, 4.

Em entrevista coletiva realizada na terça-feira, 5, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Na ocasião, os profissionais evitaram dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por um tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.

O que aconteceu com Mingau?

Mingau foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23 horas do sábado, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. Criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

As informações foram dadas por Marcelo Russo, delegado responsável pelo caso, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça.

Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet. Desde então, ele permanece internado em estado grave na capital paulista.

Quem é Mingau, baixista do Ultraje a Rigor

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.

Sua carreira foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock.

Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989, deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop.