Mingau, do Ultraje, passa por cirurgia na cabeça e segue em estado grave na UTI após ser baleado

Mingau foi baleado no Paraty. Crédito: Divulgação

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, passou por uma cirurgia intracraniana de mais de três horas de duração, informou por volta das 21h15 deste domingo, 3, um boletim médico do hospital São Luiz, onde está internado. O músico segue em estado grave na UTI, sedado e com a ajuda de ventilação mecânica para respirar. Na noite de sábado, 2, o artista foi baleado na cabeça durante viagem a Paraty, no Rio de Janeiro.



Confira a íntegra da nota divulgada pelo hospital abaixo:

"O hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como ‘Mingau’, foi submetido na tarde deste domingo (3/9) a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista. O procedimento durou cerca de 3h30.

O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva [UTI], sedado e mantido sob ventilação mecânica.

O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira."

Inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região, foi transportado em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista no período da tarde. Posteriormente, foi divulgado um boletim médico destacando seu estado "delicado". Tanto a namorada quanto a filha do músico publicaram vídeos no Instagram pedindo orações aos fãs e pedindo respeito à privacidade da família.

Em entrevista ao canal GloboNews, Marello Russo, delegado de Paraty que trabalha no caso, afirmou: "É uma área onde o tráfico de drogas atua muitas vezes armado no local. Ao ver esse carro entrando, uma picape escura, no local, podem ter confundido e efetuado o disparo que acabou atingindo [Mingau]". Segundo informações do G1, um dos suspeitos de ter cometido o crime foi preso neste domingo, 3, após uma denúncia anônima.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.