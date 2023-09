Tiro atravessou crânio de Mingau e atingiu áreas responsáveis pelas funções motoras, dizem médicos

O tiro que atingiu a cabeça de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, atravessou o crânio. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (5), a equipe médica que trata o baixista do Ultraje a Rigor disse que o projétil atingiu o lado esquerdo da cabeça.



"O projetil penetrou na caixa craniana na região frontal esquerda, ele não foi retido dentro do crânio, ele provavelmente transfixou e se perdeu no ambiente onde houve o acidente", explicou o neurocirurgião Manuel Jacobsen, segundo o g1.